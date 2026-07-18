Coupe du Monde 2026 : une légende de l’Angleterre fustige la petite finale

Éliminés aux portes de la finale de la Coupe du Monde par l’Espagne et l’Argentine, la France et l’Angleterre doivent se remobiliser ce samedi à Miami pour remporter la médaille de bronze lors de la petite finale. Un rendez-vous sans aucun enjeu sportif qui a le don de lasser les joueurs et qui a provoqué la colère noire de la légende anglaise Alan Shearer, dénonçant l’hypocrisie d’une instance obnubilée par les revenus liés aux billets et aux droits TV.

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L’ancien buteur a littéralement fracassé l’organisation en livrant le fond de sa pensée dans un podcast : «le match pour la troisième place à la Coupe du monde est ridicule. La FIFA parle tellement du bien-être des joueurs, et maintenant qu’ils sont éliminés du tournoi et qu’ils ne peuvent plus gagner, on les oblige pourtant à se rendre à Miami et à jouer par une chaleur de 37 ou 38 degrés pour une troisième place. C’est un non-sens. Les joueurs devraient être en route pour rentrer chez eux, si ce n’est déjà être chez eux, et partir en vacances, plutôt que de rester trois ou quatre jours de plus pour disputer un match sans enjeu, qui n’a d’autre but que de générer plus de profits. On dit que c’est une chance de terminer troisième du monde. Non, laissez-moi vous dire : tout ce que les joueurs veulent maintenant, c’est partir en vacances et s’éloigner du tournoi. Ils sont KO et dans 20 ans, ils ne se retourneront pas sur le passé en disant être fiers d’avoir fini troisièmes ou quatrièmes. C’est absurde, tant pour la France que pour l’Angleterre. On sait tous ce que ce match cache, malheureusement, et il devrait être supprimé.» Voilà qui est dit.