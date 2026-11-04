Le Barça s’inquiète sérieusement pour Rodri

Recrue phare du dernier mercato estival, Rodri avait débarqué en Catalogne avec une immense réputation, après une Coupe du Monde exceptionnelle et un feuilleton mercato remporté par les Blaugranas face à leur éternel rival, le Real Madrid. Un transfert retentissant qui avait suscité énormément d’attentes autour de l’international espagnol appelé à devenir le nouveau patron du milieu de terrain du FC Barcelone. Mais quelques mois seulement après son arrivée, l’enthousiasme a progressivement laissé place à l’inquiétude. Car si ses qualités footballistiques ne font aucun doute, le milieu de terrain peine à enchaîner les rencontres et accumule les pépins physiques. Une situation qui commence sérieusement à préoccuper le Barça, tant Rodri était censé devenir l’une des pièces maîtresses du projet catalan.

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Et ce mardi soir, le scénario s’est malheureusement répété. Alors qu’il était titulaire en Ligue des champions face à Aston Villa, l’ancien joueur de Manchester City a été contraint de céder sa place dès la mi-temps. Selon Mundo Deportivo, le milieu espagnol a ressenti une gêne aux ischio-jambiers de la cuisse droite, obligeant le staff barcelonais à ne prendre aucun risque. Un nouveau coup d’arrêt qui tombe particulièrement mal à quelques jours d’un rendez-vous important face à l’Atlético de Madrid. D’après AS, l’inquiétude est réelle en interne et sa participation à cette rencontre apparaît désormais très compromise. Si les examens doivent encore permettre de déterminer la gravité exacte de cette nouvelle alerte, son cas commence à questionner la presse catalane.

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le Barça doit-il changer radicalement sa façon de gérer le temps de jeu de Rodri ? Totalement : Il faut l'arrêter complètement pendant plusieurs semaines pour le régénérer plutôt que de forcer. Pas du tout : Il doit jouer pour retrouver le rythme. C'est en enchaînant les matchs qu'il retrouvera ses repères Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Un casse-tête pour Hansi Flick

Car au-delà de cette blessure, c’est surtout la répétition des problèmes physiques qui commence à poser question. Depuis son arrivée en Catalogne, Rodri n’a pas réussi à trouver la continuité espérée, régulièrement freiné au moment où il semblait pouvoir monter en puissance. En Espagne, les interrogations se multiplient autour de sa capacité à supporter l’enchaînement des rencontres et à retrouver une condition physique lui permettant de s’installer durablement dans le onze barcelonais. Car depuis le début de saison, son coach Hansi Flick essaye tant bien que mal de gérer son temps de jeu pour le préserver au mieux. Mais même comme ça, Rodri semble toujours fragile. Dès lors, chaque nouvelle alerte physique suscite des inquiétudes, faisant naître des doutes sur sa fiabilité à long terme.

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Une situation qui représente également un véritable casse-tête pour son entraîneur. Entre la nécessité de préserver Rodri et celle de pouvoir compter sur lui lors des grandes échéances, le staff catalan doit constamment adapter sa gestion du milieu espagnol comme cela avait été le cas face au PSG en C1 par exemple. Difficile, dans ces conditions, de construire des automatismes et de lui offrir le rythme nécessaire pour retrouver son meilleur niveau. Le Barça espère évidemment que cette nouvelle gêne ne débouchera pas sur une absence prolongée, mais le problème dépasse désormais le simple cadre d’un éventuel forfait face à l’Atlético. Arrivé comme l’une des grandes stars, Rodri doit aujourd’hui convaincre qu’il peut retrouver la régularité physique indispensable pour répondre aux immenses attentes placées en lui. Et à Barcelone, il n’y a pas trop le temps non plus.