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Ligue des Nations : Pavel Sulc directement expulsé après un vilain tacle sur Elliot Anderson

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pavel Sulc avec la Tchéquie @Maxppp
Tchéquie 0-2 Angleterre

Battue par l’Espagne (2-3) pour son premier match de Ligue des Nations, l’Angleterre pointe à la troisième place du classement du groupe 3 de la Ligue A. Ce soir, les Three Lions espèrent se rattraper en Tchéquie pour tenter de recoller à la Croatie. Pour le moment, l’Angleterre est tenue en échec, mais elle va évoluer en supériorité numérique.

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Auteur d’un vilain tacle par derrière sur le milieu de terrain de Manchester City, Elliot Anderson, Pavel Sulc (25 ans) pensait échapper au carton rouge. Averti dans un premier temps, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a vu l’arbitre du match être appelé par la VAR. Résultat : Sulc a été directement expulsé dès la 23e minute.

Pub. le - MAJ le
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