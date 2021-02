AC Milan : Fabio Capello raffole toujours de Zlatan Ibrahimovic

À presque 40 ans, Zlatan Ibrahimovic n’a rien perdu de sa superbe. Auteur de 16 buts en 19 matches toutes compétitions confondues cette saison, le géant suédois est impressionnant de constance et de régularité.

Interrogé dans Calcio Mercato sur la longévité et l’efficacité de l’ancien attaquant du PSG, Fabio Capello, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre et qui l’a surtout eu sous ses ordres à la Juventus, a été très élogieux. « Ibrahimovic a encore beaucoup d’envie, beaucoup d'estime de soi et beaucoup de fierté. (…) Il ne pense jamais aux épisodes passés, il parvient à effacer et à produire, vraiment, le maximum de lui match après match. »