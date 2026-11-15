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Premier League

Crystal Palace : Pierre Sage sort du silence après son limogeage

Par Allan Brevi
1 min.

Après seulement 5 mois à la tête de Crystal Palace, Pierre Sage a déjà fait ses valises. Arrivé à Londres avec l’ambition de découvrir la Premier League et de franchir un nouveau cap dans sa carrière après son passage au RC Lens, le technicien français n’aura finalement pas résisté aux résultats décevants de son équipe. Une séparation particulièrement rapide pour l’ancien entraîneur lensois, qui n’aura pas eu le temps de s’inscrire durablement dans le projet des Eagles. Quelques jours après l’annonce de son départ, Pierre Sage a décidé de prendre la parole sur LinkedIn afin d’adresser un dernier message aux supporters.

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Pierre Sage
To all Palace fans, members and players, I just wanted to thank you for the moments we’ve shared.
I wish the club, the team and all of you all the very best !
May the club’s colours shine on forever…
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Sans entrer dans les détails de cette séparation ni évoquer les circonstances de son départ, le technicien français a privilégié un message de remerciement à destination des supporters, des membres du club et de ses joueurs. « À tous les supporters, membres et joueurs de Palace, je voulais simplement vous remercier pour les moments que nous avons partagés. Je souhaite au club, à l’équipe et à vous tous le meilleur ! Que les couleurs du club brillent à jamais… », a-t-il écrit. Un message sobre de l’ancien de l’OL.

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