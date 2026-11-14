Medhi Benatia : « Xabi Alonso a été dégagé comme une merde du Real »

Invité de Canal+, Medhi Benatia n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le pouvoir grandissant des joueurs dans le football moderne. L’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille a notamment pris l’exemple de Xabi Alonso, licencié par le Real Madrid la saison dernière avant de rebondir à Chelsea. Ancien coéquipier du technicien espagnol au Bayern Munich, le Marocain n’a visiblement pas apprécié le traitement réservé à l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen.

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« Les joueurs ont trop de pouvoir maintenant. C’est plus facile de changer un entraîneur plutôt que 15 joueurs. Quand je vois une institution comme le Real Madrid dégager Xabi Alonso… J’ai eu la chance de jouer avec lui. Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont écrasé le Bayern Munich comme lui l’a fait avec Leverkusen. Incroyable ! Il a été dégagé comme une merde du Real. On ne s’inquiète pas, il s’est retrouvé à Chelsea. Mais il a essayé de mettre des principes en place en disant : “Moi, j’ai tout gagné comme joueur, donc il faut faire ça.” Ça a duré trois mois, le vestiaire se retourne et toi, tu dégages », a lâché Medhi Benatia.