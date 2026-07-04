Coupe du Monde 2026, France : Aurélien Tchouaméni va manquer le match contre le Paraguay !

Cette nuit, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde sont en train de s’achever. On va assister ce samedi au début des huitièmes de finale. À 19h, le Maroc croisera le fer avec le Canada puis ce sera à la France de reprendre la compétition. Victorieux de la Suède (3-0) au tour précédent, les Bleus vont cette fois défier le Paraguay. Tombeuse de l’Allemagne (1-1, 4-3 aux tirs au but), l’Albirroja promet une grosse opposition du côté de Philadelphie.

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Pour ce match, la France arrive en pleine confiance, mais devra faire sans un de ses cadres les plus importants. En effet, d’après les informations de RMC Sport, Aurélien Tchouaméni ne pourra pas participer à cette rencontre. Le vice-capitaine des Bleus aurait ressenti une gêne au niveau de la cuisse à la veille de ce huitième de finale.

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Manu Koné devrait le remplacer

Une grosse inquiétude physique qui va le rendre forfait pour ce match contre le Paraguay prévu à 23h. Si cela ne met pas en cause la suite de sa compétition puisqu’il devrait être apte d’ici quatre jours et revenir en cas de qualification en quart de finale, ses coéquipiers devront faire sans lui pour y parvenir.

L’équipe de France devrait composer avec Manu Koné pour le remplacer au coeur du jeu et ainsi former le double pivot avec Adrien Rabiot. L’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach avait titulaire contre l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1) et s’était montré performant avec les Tricolores.