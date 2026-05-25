Les bonnes affaires à saisir à West Ham après la relégation

Une victoire anecdotique. Dimanche, lors de la 38e journée de Premier League, West Ham a, certes, étrillé Leeds United (3-0) mais ce succès n’a rien changé au destin tragique subi par les Hammers. Dans le même temps, le Tottenham de Roberto De Zerbi assurait, en effet, son maintien face à Everton (1-0), envoyant les pensionnaires du London Stadium en deuxième division anglaise. «Nous sommes tristes, nous sommes déçus, mais c’est surtout de la tristesse que nous ressentons. Nous savions que notre mission était difficile, que cela ne dépendait pas de nous. Nous avons fait notre part, mais cela n’a pas suffi», regrettait dans la foulée Nuno Espirito Santo à la BBC.

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Une relégation aux lourdes conséquences

Et d’ajouter : «nous devons présenter nos excuses à nos supporters et les remercier pour leur incroyable soutien. Nous avons fait notre part, ça n’a pas marché mais je suis fier des garçons, ce fut une journée très, très difficile. Nous nous excusons pour cette situation, mais le club, ce sont les supporters, et on aura besoin d’eux. Ça va être dur. Demain et après-demain, ce sera encore plus dur quand on réalisera ce qui nous attend. West Ham est un club de Premier League et mérite d’y être. Par respect pour tout le monde, nous ne pouvons pas nous tourner vers l’avenir maintenant. Nous allons vivre la tristesse des jours à venir — et ensuite, nous nous tournerons vers l’avenir. Ce sera pour plus tard, pas aujourd’hui. Demain est un autre jour».

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Un échec sportif qui va désormais déboucher sur de très lourdes conséquences pour la formation londonienne puisqu’une saignée estivale est à prévoir. En effet, comme indiqué par la presse anglaise ces dernières heures, cette relégation va entraîner le départ de nombreux cadres et le malheur des uns fait forcément le bonheur des autres. Parmi les belles affaires à saisir, comment ne pas citer le nom de Jarrod Bowen. Convoité par de nombreuses écuries européennes depuis de nombreux mois, l’international anglais (22 sélections, 1 but) voit son avenir totalement relancé. Si un maintien aurait pu permettre aux Hammers de conserver leur capitaine, cette descente en Championship rebat logiquement les cartes.

Bowen, Fernandes, Summerville…

Sous contrat jusqu’en juin 2030 et estimé à 35 millions d’euros (un montant qui pourrait baisser au regard du contexte sportif de West Ham), le natif de Leominster pourrait logiquement se laisser tenter par un projet plus ambitieux. Dans cette optique, le Daily Mail affirmait récemment que 5 formations de Premier League, dont Chelsea, Manchester City, Tottenham, Everton et Crystal Palace, s’intéressaient à l’attaquant de 29 ans. Mais ce n’est pas tout. Au sein de l’effectif actuellement entraîné par Nuno Espirito Santo, d’autres joueurs conservent une belle cote sur le marché. Manchester United, Arsenal et le PSG surveillent ainsi de près Mateus Fernandes.

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Trois cadors qui pourraient, là-aussi, profiter des déboires des Hammers pour s’offrir le prometteur milieu de terrain portugais à moindre coût, même si West Ham espère encore en tirer un maximum. Son bail court jusqu’en juin 2030. Par ailleurs, Crystal Palace et Manchester United suivent El Hadji Malick Diouf, tandis que le Borussia Dortmund apprécie toujours Konstantinos Mavropanos. De son côté, Crysencio Summerville plaît à l’AS Roma, Tottenham, Aston Villa et même l’OM. Vous l’aurez compris, West Ham - qui ne va pas se retrouver en position de force dans les négociations - s’apprête à vivre bien plus qu’une descente à l’échelon inférieur. L’été s’annonce bouillant et la concurrence compte bien remuer le couteau dans la plaie…