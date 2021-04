PSG : Manchester City n'abandonne pas pour Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Ce mercredi, le PSG et Manchester City sont à un tournant de leur histoire. Les deux clubs, qui font partie des plus grosses écuries européennes depuis des années déjà, n'ont toujours pas remporté la Ligue des Champions. Titre autour duquel tourne pourtant leur ambitieux projet sportif. Et forcément, au terme de cette double confrontation, il y en a un qui devra ronger son frein pour au moins un an encore. Et du côté de l'Angleterre, on a clairement peur des stars parisiennes.

Lors de sa conférence de presse de mardi, l'entraîneur citizen Pep Guardiola avait encensé Neymar et Kylian Mbappé. Deux joueurs très difficiles à maîtriser selon lui, et ajoutant que le Brésilien contribuait à rendre le foot meilleur, pendant que le Français avait le monde du foot à ses pieds et un avenir brillant devant lui. Un avenir qui pourrait s'écrire du côté de Manchester City, c'est du moins ce qu'espèrent les dirigeants des Skyblues.

Une nouvelle tentative des Citizens à venir

Ainsi, selon le quotidien l'Equipe, le leader de la Premier League rêve d'attirer l'international tricolore dans un avenir proche. En 2017, les Citizens avaient été proches de le recruter, avec un Guardiola qui était même allé se réunir avec l'attaquant du côté de Paris. Le principal concerné avait finalement décidé de rejoindre la capitale française, même s'il avait confié, en interne, être séduit par le discours du tacticien catalan.

Le média précise que les négociations entre Mbappé et le champion de France en titre pour la prolongation du contrat qui lie les deux parties jusqu'en 2022 sont actuellement en stand-by. Et forcément, plus le chrono défile, moins le PSG est en position de force dans ce dossier. Manchester City va donc tenter, comme le Real Madrid, de s'engouffrer dans la brèche...