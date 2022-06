OL : l'effet Alexandre Lacazette se fait déjà sentir

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais a une formidable raison d'être heureux. Jeudi dernier, les pensionnaires du Groupama Stadium ont officialisé le grand retour d'Alexandre Lacazette jusqu'en 2025. Une nouvelle qui a donné le sourire à un club profondément marqué après une année difficile à tous les niveaux. Conscients de leurs erreurs, les Gones ont décidé d'aller de l'avant en mettant l'ADN OL au centre de leur nouveau projet sous l'impulsion de Jean-Michel Aulas. Le recrutement de l'attaquant, passé par le centre de formation rhodanien et qui a Lyon dans le cœur et dans les veines, s'inscrit donc dans cette logique. Mais avec "Lacaz", l'OL a fait signer bien plus qu'un joueur.

Bien sûr, il est un footballeur talentueux, capable d'apporter ses nombreuses qualités de buteur et sa solide expérience du haut niveau au sein d'une équipe en reconstruction. C'est indéniable. Mais à Lyon, il représente bien plus. Tout d'abord, il est un formidable coup sur le mercato. Dans un marché concurrentiel, celui des attaquants, recruter un joueur de ce calibre, libre qui plus est, est une sacrée performance de la part de Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. Tous ont d'ailleurs mouillé le maillot pour le convaincre de revenir à la maison. Le tout en lui faisant baisser son salaire (sans compter sa prime à la signature). Les dirigeants espèrent que cela donnera des idées à d'autres anciens, à l'image de Corentin Tolisso, qu'ils essayent de rapatrier.

L'OL vibre à nouveau pour Lacazette

Ce qui est certain, c'est que les joueurs de l'effectif sont déjà emballés par son retour. L'un d'entre eux nous a d'ailleurs avoué qu'il était très impatient de jouer avec l'ancien Gunner. Un membre du club s'est lui montré très optimiste : «le club et les supporters sont heureux. Il avait marqué l'OL lors de son premier passage. C'est une grande nouvelle après la saison difficile que nous avons vécu. C'est quelqu'un qui peut amener beaucoup de joie et de bonne humeur dans un vestiaire, ainsi que le leadership qu'il a pu acquérir à Arsenal où il a été capitaine. Ça fait du bien qu'il revienne. Il colle parfaitement à l'ADN OL.» Une excellente nouvelle pour Lyon, qui compte sur lui pour amener un plus au vestiaire. Mais pas que.

Au-delà de l'aspect sportif, faire revenir Alexandre Lacazette, une ancienne gloire du club, est aussi un coup de maître en terme de communication. Ce n'est pas un secret, les relations entre une partie des supporters et le club se sont détériorées ces dernières années. Depuis les premières rumeurs entourant le come-back du joueur, les fans de l'OL ont été, pour la plupart, séduits par la nouvelle, bien qu'ils attendent de voir ce que cela donnera sur le terrain. Ainsi, mercredi 8 juin, quand l'OL a annoncé la tenue d'une conférence de presse surprise le lendemain, les fans ont pris d'assaut les réseaux sociaux du club et les commentaires "Annonce Lacazette" se sont multipliés jusque tard dans la soirée. L'OL a logiquement surfé là-dessus.

Lacazette au cœur de la stratégie de communication

«On va vite au lit ce soir les Gones, demain il faut se lever tôt...», a tweeté le club le mercredi soir. Un teaser qui a fait son petit effet puisqu'il a généré 1,9 million d'impressions. Jeudi matin, l'OL a continué sur sa lancée. Dès 7 heures, un premier tweet a fait son apparition. On y voyait les plaques de rues lyonnaises comportant le mot "Général", le surnom du joueur, rebaptisées "Quai du Général Lacazette". Une idée originale du service marketing de l'OL. Trente minutes plus tard, un deuxième tweet du genre a été envoyé. Et Lyon a fait mouche puisque les messages des supporters, impatients, ont été nombreux. À 8 heures, un nouveau tweet est apparu. Cette fois-ci, on y voyait une banderole accrochée dans divers endroits de Lyon et représentant le joueur avec le message "Le Général est de retour".

A 8h45, les Rhodaniens ont enfin annoncé la bonne nouvelle :« il nous a manqué aussi... Le Général Alexandre Lacazette est de retour !» Un tweet qui a fait réagir avec plus de 2400 retweets et 10 000 likes. La vidéo annonçant son retour, elle, a généré 1,8 million d'impressions sur Twitter. Mais sur tous les réseaux sociaux et les plateformes du club, elle a généré 4,8 millions d'impressions et elle a fait plus de 2 millions de vues cumulées (680 000 interactions) comme nous l'a précisé l'OL. Les Rhodaniens ont également fait un carton d'audience lors de la diffusion de la conférence de presse de présentation de Lacazette sur OLTV et YouTube. Elle a été vue par 95 000 spectateurs au total avec un pic à 13 000 vues.

Lacazette a boosté les audiences

Sur la journée du 9 juin, c'est-à-dire celle de l'officialisation du retour de l'attaquant, l'OL a donc fait le plein. Il faut dire que les canaux de communication du club ont fait les choses en grand ce jour-là. OLTV a bousculé sa grille en diffusant les 129 buts de l'attaquant sous le maillot lyonnais. Le tout en deux volumes. Sur Instagram, cinq posts ont été consacrés au joueur. Sur Twitter et Facebook, une quinzaine de publications ont été faites entre jeudi et vendredi. Le visage du joueur s'est aussi affiché en bannière sur ces deux réseaux sociaux.

Au final, l'annonce du come-back de Lacazette a donc généré 8,4 millions d'impressions (vues du contenu) sur Twitter et 580 000 interactions (réactions). Sur Facebook (2,8 millions d'impressions, 260 000 interactions) et Instagram (2,6 millions d'impressions et 340 000 interactions), les scores ont aussi été très bons. Une tendance confirmée par Sam Primaut, Directeur Marketing et des Contenus de l'Olympique Lyonnais. «Il y a eu un effet général positif. Sur les réseaux sociaux, au niveau de l'engagement, des vidéos, on voit qu'il y a eu l'engagement le plus fort qu'on ait eu depuis très longtemps. Il y avait une espèce d'attente, qui avait été créée par les médias. Du coup, on sait qu'on a eu plus de fréquentations sur le site internet. On a eu un pic d'audience sur tous nos canaux.»

Un buzz médiatique réussi

Mais l'OL misait là-dessus. Bruno Cheyrou avait d'ailleurs confié jeudi dernier : « l’effet buzz médiatique est également important». A ce niveau-là, on peut dire que le pari est réussi pour le moment puisque les interactions et nombre de vues sont en hausse. Les médias locaux ont aussi bénéficié de cette dynamique positive autour du retour du n°9. Journaliste pour le site olympique-et-lyonnais et présentateur de l'émission Tant qu'il y aura des Gones, Razik Brikh nous a confié : «on a senti un réel engouement sur nos réseaux sociaux et sur notre site avec davantage de commentaires que d'habitude. Cet effet Lacazette se fait également ressentir au niveau de l'audience de notre site internet. Même si certains de nos lecteurs disent qu'il faudra juger à la longue (si ce retour est une bonne idée), ils sont très enthousiastes et même ceux qui hésitaient à se réabonner ont visiblement changé d'avis avec cette arrivée».

Il a ajouté : «pour la petite anecdote, notre vidéo sur YouTube qui date de son départ (dernier match avec l'OL, réaction en zone mixte) a été très visitée lors des rumeurs sur son retour (5000 vues en 2-3 jours)». Une excellente nouvelle pour tous donc. Du côté des supporters, même si on attend de le voir en action, son come-back leur fait plaisir. Abonné au Virage Sud à Gerland puis au Groupama Stadium (plus de 10 ans d'abonnement au total), Charly nous confie : «pour les supporters, c'est excitant. C'est un beau retour. C'est complètement inattendu, même si on en parle depuis 4-5 mois. C'est un peu comme l'Arlésienne de Benzema. On se dit : "ce serait trop beau qu'il revienne". Là, il signe à nouveau. C'est formidable. C'est un vrai bon moment. On n'a pas forcément vécu que de bons moments cette saison, donc ça fait du bien. C'est comme l'annonce du futur potentiel actionnaire du club. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais ce sont des nouvelles qui sont intéressantes et qui, en tant que supporter, redonne de l'intérêt au club, car ces derniers mois ce n'était pas ça».

Les supporters sont aux anges

Il poursuit au sujet de l'attaquant : «concernant son retour, il faut qu'il apporte à cette équipe au niveau mental. C'était un de ces joueurs qui, quand il y avait un grand match, apportait du mental et de la niaque sur le terrain. C'est ça qu'on va attendre cette saison, ce n'est pas autre chose. On veut des mecs qui se donnent à fond. On parle de l'ADN OL, c'est ça qu'on veut revoir. On pense tous ça avec mes copains abonnés. C'est nécessaire de revenir aux fondamentaux quand on voit ce qu'il s'est passé ces dernières saisons. Il n'y a pas d'autres moyens pour que l'OL se relance selon moi. On ne sait pas faire autrement». Un retour qui peut aider l'OL à se réconcilier avec une partie des fans. «Les supporters qui vont au stade, ceux qui ne s'expriment pas trop, oui ça va permettre de refaire le lien avec eux. Pour la frange qui est sur les réseaux sociaux, je pense en revanche que ça ne changera rien. Il suffit qu'il fasse 2-3 mauvais matches pour que ça commence à lui cracher dessus. Donc il y a une partie des supporters sur lesquels ça va vraiment marcher. J'ai tendance à faire partie de ceux-ci».

C'est aussi le cas d'Alexandre, supporter de l'OL depuis toujours : «le retour de Lacazette est une très bonne nouvelle. Il a pris de l'expérience après ses cinq années passées en Premier League et je pense qu'il va encadrer les plus jeunes. Ça ne peut qu'être bénéfique pour tout le monde et puis ce n'est plus le même Lacazette qu'en 2017. Il a progressé. Ça va permettre de faire revenir aussi des anciens, mais également du monde dans le stade. Le club a très bien compris ça quand il a dit qu'il voulait mettre l'ADN OL au cœur du projet. Je pense qu'ils vont essayer de faire revenir Tolisso. Ils savent que les supporters sont très attachés aux joueurs formés au club. C'est un coup stratégique aussi. Par exemple, ça a marché avec moi. Je ne comptais pas aller au stade l'année prochaine et le fait que Lacazette revienne m'a fait changer d'avis. Je vais y aller». L'OL a donc fait mouche.

80% des maillots précommandés au nom de Lacazette

Même si pour le moment, il n'est pas possible de connaître précisément l'impact qu'a eu le retour du joueur sur les abonnements, Sam Primaut nous livre les premiers enseignements. « Il y a eu un impact sur des partenaires, qui étaient assez satisfaits. On a aussi un sujet en loges avec nos clients B2B qui ont vécu une année compliquée, avec notamment des matches à huis clos lors d'affiches importantes. Donc ça met du baume au cœur à tout le monde. On a senti un léger impact sur les abonnements grand public, mais ça serait compliqué de vous donner des chiffres précis.». En revanche, au niveau des ventes de maillots, l'OL peut déjà se frotter les mains. Tête d'affiche de la campagne de lancement des nouvelles tuniques domicile pour la saison 2022-23, Alexandre Lacazette a boosté les ventes.

L'OL a déjà battu les ventes HOME (seul) pour un premier jour de vente, nous a indiqué le club jeudi dernier. Les Rhodaniens nous ont également précisé que 80% des précommandes maillots ont pour flocage Lacazette. De quoi ravir Sam Primaut. «On a annoncé son retour de façon concomitante avec la révélation du maillot domicile. Donc il y a eu un effet puisque le maillot coche tout ce que nos supporters historiques aiment. Il y avait aussi un clin d'œil puisque le design ressemblait à celui qu'Alexandre portait lors de sa dernière saison à l'OL. Donc les supporters étaient contents. Il y a eu un très fort démarrage. Les gens commandent les maillots mais on ne peut pas mettre le numéro de Lacazette puisqu'on ne l'a pas encore. On a une forte demande. On est actuellement en stand-by. On va retraiter les demandes quand on aura son numéro de maillot». Ce qui est certain, c'est que l'OL a pour le moment tiré le numéro gagnant en faisant revenir Alexandre Lacazette. Espérons qu'il en soit de même sur le pré.