Le plan du Real Madrid si Kylian Mbappé ne vient pas, Cristiano Ronaldo nouveau directeur sportif de la Juventus

Haaland en cas de non-venue de Mbappé au Real

Kylian Mbappé reste la priorité absolue du Real Madrid l'été prochain. Voilà ce que l'on apprend ce matin en une du journal espagnol Marca. Le média rêve déjà d'un mercato estival 2021 magnifique avec l'arrivée du champion du monde français. Mais il sait que l'affaire ne sera pas facile. C'est pourquoi, selon le quotidien, les Madrilènes auraient déjà identifié leur plan B en cas d'échec des négociations avec le Paris Saint-Germain. Celui-ci se nommerait Erling Haaland, le buteur norvégien du Borussia Dortmund. Le Real le suivrait toujours de très près et regarderait ses exploits avec envie. Comme cette semaine en Ligue des Nations. D'ailleurs, As fantasme déjà sur un futur duo Odegaard-Haaland sur le front de l'attaque merengue.

«CR7 nouveau directeur sportif de la Juve»

Il a fallu deux images pour que Tuttosport s'enflamme. La première c'est celle de Cristiano Ronaldo se montrant complice avec Kylian Mbappé au début de la deuxième mi-temps de France-Portugal. La seconde, c'est une storie de Eduardo Camavinga postée sur Snapchat montrant le maillot du Portugais entre les mains désormais du milieu de terrain français, avec la légende : «je ne le lave pas». Deux images qui font dire à Tuttosport ce matin que «CR7 est désormais le nouveau directeur sportif de la Juventus.» Le média rêve déjà de l'arrivée des deux prodiges français, grâce à Ronaldo, et d'une association avec le génie portugais. Comme on dit l'espoir fait vivre et il est toujours bon d'avoir des rêves.

Le problème Griezmann arrive en Equipe de France

En difficulté au FC Barcelone où il a du mal à trouver sa place et à avoir le rendement qu'il avait à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est-il en train de basculer aussi dans ce schéma en Equipe de France ? Sa nouvelle prestation moyenne contre le Portugal dimanche (0-0) interroge et inquiète la presse et les fans. La preuve avec cet article du Parisien ce matin qui écrit que le Français «commence à devenir un problème au cœur du jeu» des Bleus. Le média se demande si cette place que lui attribue Didier Deschamps - meneur de jeu - est vraiment la sienne. Griezmann, dans le passé, a toujours répondu aux critiques sur le terrain avec brio. On l'attend de pied ferme demain à Zagreb, contre la Croatie.