JT Foot Mercato : le Real Madrid veut piller les révélations du Mondial

Le Real cherche son nouveau milieu

Les protégés de Florentino Pérez sont habitués des emplettes post-Mondial. On se souvient du cas de James Rodiguez, qui avait été la révélation de la Coupe du Monde 2014. La Casa Blanca avait lâché un chèque de 60 M€ pour l'arracher à l'AS Monaco. Si on en croit la presse espagnole, le Real pourrait rejouer le même coup. Ça fait des mois que les Merengues sont très chauds sur Jude Bellingham ! Une opération qui sera certainement très coûteuse et qui devrait dépasser les 100 M€ ! Et il faudra déjà battre la concurrence avec notamment Liverpool qui fait partie, comme le Real, des favoris. Mais selon Marca, la Maison Blanche a toujours un tour dans son sac, et a un plan B en cas d'échec sur Bellingham. Il s'agit du jeune Argentin Enzo Fernández, auteur du but sublime du 2-0 contre le Mexique. Une autre alternative s’appelle Jamal Musiala, qui impressionne le président du Real. Mais le Bayern ne semble pas prêt à lâcher sa pépite aussi facilement.

Le Real Madrid aussi à fond sur Richarlison

Richarlison a lui aussi marqué les esprits, avec son doublé lors du premier match du Brésil. Selon As et Sport, le Real Madrid est très intéressé par son profil... Sauf que depuis son retourné devant le monde entier, son prix a explosé ! Acheté pour 60 M€ par Tottenham, il en vaudrait aujourd'hui environ 100 M€.

Les nouveaux chiffres des morts sur les chantiers au Qatar

Au-delà des légers couacs depuis le début de la compétition, la condition des travailleurs cristallise peut-être le plus les tensions entre le Qatar et certains pays occidentaux. C'est sur ce dossier que le pays organisateur du Mondial s'est défendu, par le biais d'Hassan al-Thawadi, le secrétaire général du Comité suprême du Qatar. Et voilà ce qu'il a expliqué à Piers Morgan, journaliste anglais. « L'estimation est d'environ 400, entre 400 et 500 […] Je n'ai pas le nombre exact. C'est quelque chose qui a été discuté. » Pas de chiffre exact pour le moment donc, alors qu'avant cette prise de parole, le chiffre officiel recensé par le Qatar était de 3 morts au cours de la construction des 8 stades pour cette compétition. « Un mort est une mort de trop, purement et simplement » a expliqué le secrétaire général du Comité suprême du Qatar. « Je pense que chaque année, les normes de santé et de sécurité sur les sites se sont améliorées. Sur les sites de la Coupe du Monde dont nous étions responsables, des représentants de syndicats allemands et suisses ont salué le travail qui a été fait et souligné des améliorations. »