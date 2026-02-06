Un départ acté au RB Leipzig

L’histoire d’amour entre le RB Leipzig et Xaver Schlager est terminée. Ce vendredi, le club allemand a officialisé le départ de son protégé. «Le milieu de terrain a décidé de ne pas prolonger son contrat, qui expire en juin 2026, et d’entamer un nouveau chapitre. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes jusqu’à la fin de la saison», précise le communiqué du RBL.

«Nous avons vraiment travaillé intensément pendant une longue période pour garder Xaver avec nous. Néanmoins, nous acceptons naturellement et respectons sa décision de se réorienter, d’autant plus que tout le processus a été marqué par des conversations honnêtes et ouvertes. Xaver a joué un rôle décisif dans la formation des trois dernières années et demie au RB Leipzig et a toujours tout laissé sur le terrain. Il mérite un grand merci pour cela et bien sûr nous lui souhaitons tout le meilleur pour son avenir à partir de l’été», a déclaré le DG de Leipzig.