OM - OL : un supporter marseillais touche le jackpot grâce au report du match

Le 29 octobre dernier, le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se voyait être annulé en raison d’incidents survenus en marge du coup d’envoi. Sur le trajet menant à l’Orange Vélodrome, le bus rhodanien a été caillassé par une poignée de supporters, causant d’importantes blessures au visage de Fabio Grosso. Si l’annonce du report de la rencontre au 6 décembre a fait de nombreux déçus, celle-ci a néanmoins eu le mérite de ravir un supporter marseillais. Comme l’informe ce mercredi le journal La Provence, un quadragénaire de la cité phocéenne a touché le jackpot grâce au report du match.

Comme à l’accoutumée, le fan olympien en question s’est attelé à remplir une grille de Loto Foot. Après avoir misé uniquement 6 euros sur une quinzaine de résultats, le parieur fou a vu ses gains initiaux être multipliés par trois conformément au règlement de la Française des Jeux. «Je ne le savais pas, mais dans les règlements de la Française des Jeux, quand un match d’un Loto Foot est annulé, le ou les résultats misés sont validés. Si j’avais opté pour l’un des trois choix : Marseille vainqueur, match nul et Lyon vainqueur. Si j’avais opté pour l’un des trois choix, mon gain aurait été multiplié par un. Deux choix, ça fait fois deux. Et comme j’avais opté pour les trois options, ma somme a triplé», a indiqué le principal intéressé. En outre, ce supporter marseillais a touché un peu plus de 139 000 euros. Une coquette somme qui lui a notamment permis de rembourser son prêt immobilier…