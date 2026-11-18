Cristiano Ronaldo n’est plus un joueur de la sélection mais son cas suscite toujours autant de bruit. Quelques jours après avoir annoncé sa retraite internationale, l’attaquant a vu sa mère, Dolores Aveiro, prendre la parole pour critiquer le sort qui avait été réservé à son fils. «Ils l’ont trahi. Et moi aussi, je suis triste. Cette défaite contre le Danemark était amplement méritée, j’étais contente que le Portugal perde», s’est-elle exprimée après la défaite de la sélection face aux Danois (4-1) en Ligue des Nations.

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Le Portugal rejouait hier et l’a emporté, non sans difficultés, au Pays de Galles (3-2). Une scène a donné lieu à une polémique au pays. Après le coup de sifflet final, alors que les joueurs étaient en train de saluer leurs supporters, Bruno Fernandes a interpellé le cameraman pour lui demander de «filmer le patron» en pointant du doigt João Cancelo. Celui-ci a fini la rencontre avec le brassard au bras après la sortie du milieu de terrain de Manchester, et a répondu hilare en montrant le brassard. Les médias portugais se sont vite emparés de cette scène et y ont vu une pique envers Ronaldo, leur ancien capitaine.