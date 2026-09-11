Premier League : João Pedro élu joueur du mois d’août

João Pedro démarre parfaitement sa saison avec Chelsea. L’attaquant brésilien a été élu joueur du mois d’août en Premier League après avoir inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en seulement trois rencontres. Des performances qui ont directement participé au bon début de saison des Blues, quatrièmes du championnat avec deux victoires et une défaite. À 24 ans, João Pedro confirme ainsi son importance dans l’attaque de Chelsea et s’offre la première récompense individuelle de la saison en Angleterre.

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Starting the season in style ✨



Joao Pedro is August's @EASPORTSFC Player of the Month 🏆 pic.twitter.com/c1FIJrDbKV — Premier League (@premierleague) September 11, 2026

Une distinction qui prend une saveur particulière quelques mois après sa grosse déception avec la sélection brésilienne. João Pedro avait été écarté par Carlo Ancelotti de la liste pour la Coupe du monde afin de permettre le retour de Neymar, sans que son absence ne soit liée à un problème physique. Le Brésil avait ensuite quitté la compétition dès les huitièmes de finale, éliminé par la Norvège. De retour en club, l’ancien attaquant de Brighton a répondu de la meilleure des manières sur le terrain et lance sa saison avec quatre contributions décisives en trois journées.