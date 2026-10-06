L’ancien attaquant de Montpellier Jacek Ziober est décédé

Triste nouvelle qui nous vient de la Paillade. Joueur de Montpellier entre 1990 et 1994, Jacek Ziober nous a quittés à l’âge de 60 ans. L’ailier gauche qui a joué aussi au ŁKS Łódź, à Osasuna, à l’Amica Wronki et au Tampa Bay Mutiny a disputé 46 matches et marqué 8 buts avec la Pologne. Il a aussi été élu footballeur polonais de l’année 1990.

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🕊️ C’est avec une infinie tristesse que le MHSC a appris le décès de Jacek Ziober à l’âge de 60 ans. Attaquant pailladin au début des années 90, l’international polonais a disputé 110 matchs sous les couleurs de la Paillade et inscrit 22 buts. Nous pensons très fort à sa famille et à ses proches 🖤 — MHSC (@MontpellierHSC) October 6, 2026

«C’est avec une infinie tristesse que le MHSC a appris le décès de Jacek Ziober à l’âge de 60 ans. Attaquant pailladin au début des années 90, l’international polonais a disputé 110 matchs sous les couleurs de la Paillade et inscrit 22 buts. Nous pensons très fort à sa famille et à ses proches», peut-on lire dans un communiqué de Montpellier.