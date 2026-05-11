OM : Geronimo Rulli lâche ses vérités après la mise au vert !
Grâce à une réalisation de Mason Greenwood et une bonne performance de Geronimo Rulli, l’OM a assuré l’essentiel contre Le Havre (0-1) pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Présent en zone mixte après la rencontre, le dernier rempart marseillais a tenu à mettre les choses au clair, notamment après les critiques adressées à son entraîneur, Habib Beye. « Je préfère ne pas parler beaucoup avant de finir la saison, mais c’était très compliqué. On a des familles, des enfants, des femmes qu’on ne voit pas. On a fait un bon travail cette semaine avec le staff, on a beaucoup souffert. Ça fait plaisir de voir le match qu’on a fait », a tout d’abord lancé l’Argentin.
Et d’ajouter : « aujourd’hui (dimanche, ndlr), le plus important, c’était la victoire. Peu importe la manière, il fallait gagner. Je voudrais aussi féliciter les jeunes parce qu’on a terminé le match avec plusieurs joueurs qui avaient très peu d’expérience. Ils nous ont beaucoup aidés pendant la semaine. Je pense qu’on a gagné ce match avant même aujourd’hui. Mais on a encore un gros match à préparer. Ça reste une petite finale pour nous. Ce sera très compliqué. On doit refaire les mêmes choses que cette semaine. On a très bien travaillé et il faudra lutter comme aujourd’hui ». Pour rappel, l’OM défiera Rennes lors de l’ultime journée.
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