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EdF : Hugo Ekitike double la mise contre le Brésil

Par Maxime Barbaud
1 min.
Hugo Ekitike avec les Bleus @Maxppp
Brésil 1-2 France

Et voilà qu’Hugo Ekitike double la mise en faveur de l’équipe de France. C’est son second but en équipe nationale. Malmenés depuis la reprise puis le rouge d’Upamecano, les Bleus ont réussi à prendre le large face au Brésil.

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TF1
🇧🇷Brésil 0 - 2 France 🇫🇷

BUUUT !

Hugo Ekitiké vient creuser l'avantage pour les Bleus, avec un piqué comme Mbappé !

Le match en direct sur TF1 & @tf1plus :
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Ekitike fut au départ et à la conclusion de ce contre relayé par Rabiot et emmené par Olise. Le Bavarois a retrouvé l’attaquant de Liverpool dans la surface, qui a battu Ederson d’un piqué, comme Mbappé en première période.

Pub. le - MAJ le
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