Matchs Amicaux
EdF : Hugo Ekitike double la mise contre le Brésil
1 min.
@Maxppp
Et voilà qu’Hugo Ekitike double la mise en faveur de l’équipe de France. C’est son second but en équipe nationale. Malmenés depuis la reprise puis le rouge d’Upamecano, les Bleus ont réussi à prendre le large face au Brésil.
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TF1 @TF1 – 22:39
🇧🇷Brésil 0 - 2 France 🇫🇷Voir sur X
BUUUT !
Hugo Ekitiké vient creuser l'avantage pour les Bleus, avec un piqué comme Mbappé !
Le match en direct sur TF1 & @tf1plus :
BUUUT !
Hugo Ekitiké vient creuser l'avantage pour les Bleus, avec un piqué comme Mbappé !
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Ekitike fut au départ et à la conclusion de ce contre relayé par Rabiot et emmené par Olise. Le Bavarois a retrouvé l’attaquant de Liverpool dans la surface, qui a battu Ederson d’un piqué, comme Mbappé en première période.
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