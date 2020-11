Suède : Zlatan Ibrahimovic ouvre la porte à un retour

Hier, Zlatan Ibrahimovic a été élu joueur de l'année en Suède pour la douzième fois de sa carrière. L'attaquant de l'AC Milan en a profité pour accorder une longue interview à Aftonbladet. L'occasion pour lui d'évoquer la sélection nationale.

«Si vous demandez, je vais vous répondre honnêtement. Oui, l'équipe nationale me manque. Ce n'est pas un secret (...) Oui, ça me manque. Celui à qui la sélection ne manque pas, il a déjà terminé sa carrière. Et je n'ai pas fini ma carrière.»