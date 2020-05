Le classement Bundesliga après Dortmund vs Bayern

Dans ce choc de la 28e journée de la Bundesliga, le Bayern Munich, impressionnant de réalisme et de rigueur, a pris le dessus 1-0 face à une équipe du Borussia Dortmund empruntée et limitée physiquement. Il a suffit d'un but magnifique de Josua Kimmich pour ravir les supporters du FCB qui voient leur équipe s'envoler au classement de la Bundesliga au détriment de leur adversaire du soir relegué très loin derrière.

