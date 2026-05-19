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PSG : imbroglio autour d’un Titi parisien à la Coupe du Monde 2026

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp

Formé au Paris Saint-Germain, Fabio Domingos traverse un incroyable imbroglio international à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026. Longtemps international luxembourgeois chez les jeunes, l’ailier gauche de 20 ans, réputé pour ses qualités en un contre un et ses performances avec les U23 parisiens, avait pourtant été convoqué en mars dernier par le sélectionneur des Red Lions, Jeff Strasser. Mais coup de théâtre puisque quelques heures plus tard, la fédération du Cap-Vert annonçait que le joueur rejoindrait finalement les Requins Bleus, profitant d’un match amical pour honorer sa première sélection face à la Finlande.

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Un choix qui semblait définitivement sceller son avenir international… jusqu’à cette nouvelle surprise. Ce lundi, le sélectionneur Bubista n’a pas retenu Fabio Domingos dans la liste officielle du Cap-Vert pour le Mondial 2026. Une absence inattendue pour celui qui incarnait l’un des grands espoirs offensifs de la sélection cap-verdienne. De quoi relancer les spéculations autour d’un possible retour vers le Luxembourg, pays où il est né et qu’il a représenté des U16 jusqu’aux Espoirs. Les Red Lions peuvent-ils encore récupérer le talent parisien ? La perspective de disputer une Coupe du monde a largement pesé dans la décision du jeune Titi du PSG.

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