Ligue 1

PSG : c’est fait pour Dro Fernandez

Par Jordan Pardon
1 min.
Dro Fernández @Maxppp

Le suspense était déjà enterré depuis un moment dans ce dossier, mais on a désormais la certitude que Dro Fernandez sera un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. En manque de temps de jeu au Barça, le milieu de terrain de 18 ans s’est mis d’accord avec le club de la capitale pour une arrivée cet hiver.

Selon les informations du Parisien, les deux clubs se sont également entendus sur les termes d’un transfert définitif. Paris souhaitait garder de bonnes relations avec le Barça, et ne lèvera donc pas la clause libératoire de 6 millions d’euros du joueur. Il est prévu que le PSG paie une indemnité transfert légèrement supérieure à cette somme. Dro passera prochainement sa visite médicale et certains ont même déjà pu remarquer qu’il avait commencé à suivre ses futurs coéquipiers sur Instagram.

