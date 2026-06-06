LFP Media n’a toujours pas trouvé le successeur de Nicolas de Tavernost

Sans directeur général depuis le départ de Nicolas de Tavernost, annoncé il y a plusieurs mois, LFP Media poursuit sa recherche de successeur, mais sans précipitation. Désormais président du conseil d’administration du Stade Rennais, l’ancien dirigeant de M6 a quitté ses fonctions, laissant un vide à la tête de la structure chargée du développement économique du football professionnel français.

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Présent récemment à Ajaccio pour un comité exécutif et une assemblée générale de la FFF, Vincent Labrune a confirmé que le processus était toujours en cours. Selon ses propos rapportés par L’Équipe, aucune décision n’a encore été actée. « On espère avoir trouvé le successeur de Nicolas de Tavernost fin juin », a-t-il indiqué, tout en précisant que la Ligue prend le temps de la réflexion avec les clubs afin d’éviter toute erreur stratégique dans ce dossier structurant.