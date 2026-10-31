Ballon d’Or 2026 : le gros coup de gueule de José Mourinho sur le classement

José Mourinho n’a pas manqué de réagir au sacre de Harry Kane lors du Ballon d’Or 2026. L’Anglais a gagné d’une très courte tête devant Kylian Mbappé, alors que Jude Bellingham a terminé à la 11e, Vinicius Jr. 17e et Marci Cucurella 18e du classement. En conférence de presse avant la rencontre face au Racing, l’entraîneur du Real Madrid a tenu à féliciter l’attaquant anglais, avec qui il a eu le privilège de travailler. « J’ai eu le privilège de travailler avec Harry. C’est un grand homme à tous les niveaux », a-t-il déclaré, avant d’avouer une certaine frustration de ne pas voir son propre favori l’emporter.

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Le technicien portugais a toutefois insisté sur le mérite de Kane : « malgré la frustration qu’aucun de mes joueurs n’ait gagné, je suis heureux pour Kane. Il le mérite.» Une réaction qui témoigne de l’estime portée par Mourinho à l’avant-centre anglais, désormais récompensé pour sa saison exceptionnelle. Mourinho a également eu un mot pour Kylian Mbappé, deuxième du scrutin avec seulement 28 points de retard sur le lauréat. « Kylian est unique », a-t-il affirmé, avant de rappeler sa performance lors de la Coupe du Monde 2026.

José Mourinho scandalisé pour Jude Bellingham

«Chaque année, il y a un Ballon d’Or, mais le meilleur joueur de l’histoire des Coupes du Monde, il n’y en a qu’un (…) Il fait preuve d’une grande maturité. Il a de la classe. La façon dont il a abordé le Ballon d’Or, c’est ça, la classe. Ce qui s’est passé en Chine illustre bien les dangers d’un monde, celui d’aujourd’hui, où il vaut souvent mieux se taire. C’est tout», a-t-il lâché en protégeant son buteur après l’incident diplomatique avec la Chine à la suite de ses propos lors d’une interview.

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Enfin, Mourinho a affiché sa surprise face à la onzième place de Jude Bellingham, crédité de 107 points et absent du top 10 de 60 jurés. « Ce qui me laisse bouche bée dans les votes, c’est de voir Bellingham à la onzième place. Pas de commentaire », a lâché le Portugais. Une sortie qui en dit long sur son incompréhension face à certains choix du jury. Le Real Madrid se déplacera sur la pelouse du Racing Santander, dimanche, avec l’objectif de poursuivre sa remontée au classement.