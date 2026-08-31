L’émouvant message de José Mourinho à Lionel Messi

À 39 ans et après 207 sélections (125 buts), Lionel Messi a annoncé sa retraite internationale ce lundi. Un événement mondial qui a logiquement provoqué une vague de réactions au sein du monde du football, dont celle de José Mourinho.

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« Félicitations pour ta carrière internationale brillante et inoubliable. La prochaine Copa América et la prochaine Coupe du Monde ne seront plus tout à fait les mêmes », a posté le Portugais en commentaire, sous le post de la Pulga.