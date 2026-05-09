CdM 2026, Brésil : Neymar fait partie de la pré-liste de Carlo Ancelotti

Coup de tonnerre au Brésil. Neymar figure bien dans la pré-liste élargie de 55 joueurs du Brésil en vue du Mondial 2026 selon le média brésilien Globo. Une présence qui reste néanmoins sous conditions, puisque l’attaquant de 34 ans, aujourd’hui à Santos, devra convaincre sur le plan physique lors de la préparation pour espérer intégrer la liste finale des 26. En effet, Carlo Ancelotti suit de près son évolution, mais n’a encore jamais officiellement convoqué Neymar depuis sa prise de fonction.

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Dans ce groupe élargi, plusieurs cas restent également en suspens, notamment celui du jeune Estêvão, en phase de reprise, ainsi que des forfaits déjà actés comme Éder Militão et Rodrygo. Le staff brésilien garde donc plusieurs options ouvertes, avec la possibilité de réajuster la liste en fonction des blessures. Globo précise aussi que cette pré-sélection ne garantit en rien la présence finale de Neymar, dont l’avenir en sélection dépendra entièrement de sa forme dans les prochaines semaines.