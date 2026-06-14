CdM 2026, Portugal : un bel hommage va être rendu à Diogo Jota

Le Portugal s’apprête à disputer le premier match de sa Coupe du Monde 2026 face à la RDC (mercredi, 19h). Et au pays, Diogo Jota, qui aurait certainement participé à ce tournoi en Amérique du Nord, manque cruellement. Son décès, aux côtés de son frère dans un accident de voiture il y a près d’un an, avait profondément choqué le monde. De nombreux hommages à Liverpool ont d’ailleurs été effectués. À l’approche des débuts du Portugal dans la compétition internationale, Vitinha a révélé en conférence de presse qu’une initiative symbolique portée par le Premier ministre portugais, Luís Montenegro, allait donc être effectuée. Des brassards commémoratifs ont été envoyés en hommage à l’ancien attaquant.

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« L’histoire du brassard est venue lorsque nous avons rencontré le Premier ministre, il nous l’a proposé. Il a fait en sorte que ce soit un brassard que nous puissions porter sur le terrain. Il a toutes les spécifications pour que nous puissions entrer sur le terrain avec. Le nom de tous les joueurs, ainsi que celui de Diogo Jota, sera affiché », a expliqué Vitinha face aux journalistes, avant d’ajouter. « Il nous a laissé choisir si nous voulions le porter ou non, et si c’était pendant la journée ou le match. Nous l’avons reçu avec beaucoup d’affection et nous avons décidé de le porter ». Personne n’a oublié l’ancien joueur de Wolverhampton.