OM : le premier message de Pierre-Emerick Aubameyang à ses supporters

L’OM tient son attaquant pour cette nouvelle saison 2023/2024. Après le départ d’Alexis Sanchez un an seulement après son arrivée, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui vient renforcer le club phocéen. Comme nous pouvions le confirmer, le Gabonais a été libéré de sa dernière année de contrat à Chelsea, condition sine qua non à sa venue sur la Canebière. Il débarque donc avec le statut d’agent libre à 34 ans.

Arrivé en Allemagne pour rejoindre le groupe professionnel pour la suite de la préparation de la saison 2023-2024, le Léopard aux 74 sélections (30 buts) a déjà adressé un premier message à ses nouveaux supporters : «je suis très heureux et très fier de porter ce maillot. Je sais ce qu’il représente. Comme vous avez pu le voir sur ma story, je me suis déjà mis dans l’ambiance. Et voilà, je viens d’arriver en Allemagne, de retrouver l’équipe. On va bosser fort ! J’ai hâte de vous retrouver à Marseille, à bientôt !»

