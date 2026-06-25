L’AC Milan a fait son offre au PSG pour Gonçalo Ramos

Condamné à un rôle de supersub au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos s’envolera peut-être sous d’autres cieux cet été. L’attaquant portugais de 25 ans, actuellement à la Coupe du Monde avec la sélection portugaise, fait l’objet d’intérêts à l’étranger. Ce n’est plus un secret mais l’AC Milan aimerait en faire son numéro neuf la saison prochaine.

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L’arrivée de Ruben Amorim n’a pas remis cette piste en cause, bien au contraire. L’ancien entraîneur de Manchester United a exprimé son intention de faire venir l’ancien joueur de Benfica, alors que des départs sont attendus en attaque (notamment Rafael Leao, qui a annoncé ses envies de départ ces dernières semaines).

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Négociations en cours pour le transfert de Ramos

Aujourd’hui, le dossier Ramos a connu des avancées significatives. On savait que l’AC Milan prévoyait de formuler une offre pour le Portugais, on en a désormais la confirmation. Comme révélé par Fabrizio Romano, le club lombard, qui a fait de Ramos sa priorité en attaque, a formulé une proposition officielle au Paris Saint-Germain. Des négociations ont actuellement lieu avec Ramos et son agent, Jorge Mendes, sur les contours du contrat.

L’AC Milan, qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine, ne serait pas le seul club dans la course pour attirer l’international portugais (26 sélections, 10 buts). De son côté, le natif d’Olhão a déjà tout remporté avec Paris. Vu ses services rendus (42 buts en 113 matchs), il peut naturellement aspirer à endosser un nouveau statut aujourd’hui. Reste à savoir pour quel montant Paris le laissera partir, alors qu’il avait été recruté pour environ 80 millions d’euros à l’époque.