Liga : Cadix et Getafe se neutralisent

Ce samedi en fin d'après-midi, Cadix (19e) accueillait Getafe (16e) à l'occasion de la 25e journée de Liga. Les Cadixois restaient sur trois matchs sans victoire en février, après les défaites face à Valence et Majorque en déplacement et le nul contre le Celta Vigo à domicile. Les hommes de Sergio Gonzalez Soriano, sur le banc depuis 6 rencontres, possédaient la deuxième moins bonne attaque du championnat (20 buts). Leur adversaire du jour, Getafe, comptait 6 points d'avance sur eux et restait sur trois matchs sans défaite avant celle face à l'Atletico Madrid dans les dernières minutes la semaine dernière (4-3). Depuis 2020, et la montée de Cadiz en Liga, les deux formations se sont affrontées trois fois, pour deux victoires de Getafe, dont celle 4-0 lors du match aller.

Pour cette rencontre, Cadix évoluait en 4-4-2, avec un doublon d'attaquant composé d'Alvaro Negredo et d'Anthony Lozano, tandis qu'Enrique Sanchez Flores disposait son équipe en 5-3-2 et alignait son attaquant Turc, Enes Unal (11 buts en Liga) en pointe. En première période, les partenaires d'Unal ont ouvert le score rapidement par l'intermédiaire de son compère d'attaque, Borja Mayoral sur pénalty (6e). L'Espagnol inscrivait son cinquième but de la saison. Dominateur dans le jeu (68% de possession en première période), Cadiz parvenait à égaliser juste avant la pause grâce à l'ancien attaquant de Manchester City, Alvaro Negredo. Lors de la seconde période les partenaires de l'ancien Cityzen ont encore plutôt dominé les débats sans jamais trouver la faille. Statu quo au classement.