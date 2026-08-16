RC Lens : Florian Thauvin a brillé sous les yeux de Zinedine Zidane

Quelques jours après avoir remporté la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, le Paris Saint-Germain avait rendez-vous à Bollaert pour tenter de décrocher un deuxième trophée en l’espace de quelques jours. Face à lui, le RC Lens voulait profiter de l’avantage du terrain et de l’ambiance exceptionnelle du stade artésien pour créer la surprise. Pour cette première grande affiche de la saison nationale, Dino Toppmöller avait notamment décidé de confier le brassard à Florian Thauvin, l’une des figures majeures de son nouveau projet. Un choix particulièrement symbolique pour l’ancien Marseillais, qui retrouvait le goût des grandes soirées françaises avec un statut de leader assumé. Et dans les tribunes de Bollaert, une présence ne pouvait évidemment pas passer inaperçue, celle de Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur des Bleus, venu assister à cette rencontre particulièrement scrutée.

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Le Lensois avait justement une belle occasion de marquer des points sous les yeux de celui qui incarne désormais l’avenir de l’équipe de France. Après une première période où le PSG a longtemps eu la maîtrise du ballon, Lens a réussi à faire basculer la rencontre sur une transition parfaitement exploitée. À la 32e minute, Matthieu Udol a trouvé Florian Thauvin au second poteau après une remise d’Abdallah Sima et le capitaine artésien n’a pas tremblé pour terminer du pied droit. Un but important puisqu’il a permis aux Sang et Or de prendre les commandes alors qu’ils évoluaient déjà dans un contexte compliqué. Sept minutes plus tard, Kyllian Antonio était en effet expulsé pour un geste dangereux sur Maghnes Akliouche, laissant Lens à dix pour une longue dernière partie de rencontre. Malgré cette infériorité numérique, les hommes de Toppmöller ont résisté aux assauts parisiens (1-0), jusqu’à voir le PSG terminer lui aussi à dix après l’expulsion directe de Nuno Mendes à la 87e minute. Une soirée particulièrement intense durant laquelle Thauvin a parfaitement incarné le visage combatif de son équipe.

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Les paroles et aussi les actes pour Flotov

Cette prestation prend forcément une dimension supplémentaire au regard des déclarations tenues récemment par le joueur au sujet de l’équipe de France. À 33 ans, Thauvin n’a jamais caché son envie de retrouver les Bleus et avait profité de la conférence de presse du Trophée des Champions pour envoyer un message très clair à Zinédine Zidane. « Si j’espère y retourner ? Oui, bien évidemment. Mais tout d’abord, il faut remercier Didier Deschamps pour tout ce qu’il a apporté à l’équipe de France. C’est même lui qui m’a permis de réaliser mon rêve et d’accéder à l’équipe de France », avait-il expliqué, avant de se projeter ouvertement vers le nouveau sélectionneur. « Et maintenant, c’est le moment de Zinédine Zidane d’arriver à la tête de l’Équipe de France. Je pense qu’on est tous très fiers et on a tous hâte de voir Zidane sur le banc. Me concernant, comme toujours, je suivrai la même ligne de conduite : être le plus performant au quotidien avec Lens pour se donner le droit de rêver». Le message était limpide et quelques jours plus tard, le capitaine lensois, crédité d’une note de 7,5 par la rédaction de Foot Mercato, a justement eu l’occasion de mettre ses paroles en pratique devant celui qu’il espère convaincre. Car si une seule rencontre ne suffit évidemment pas à bouleverser la hiérarchie en équipe de France, Thauvin pouvait difficilement rêver d’une meilleure scène pour rappeler qu’il n’avait pas renoncé.

Face au champion de France, dans un Bollaert incandescent et avec le brassard de capitaine autour du bras, le Lensois a été décisif en inscrivant l’unique but de son équipe et en donnant constamment de la voix dans un collectif réduit à dix pendant plus de cinquante minutes. Sa prestation, son leadership et son sang-froid dans le dernier geste ont forcément été scrutés par Zidane depuis les tribunes. «C’est une fierté d’avoir gagné devant Zinedine Zidane, ça m’a donné de l’énergie. On va rester mesuré, on a du travail et on essaie d’être dans la continuité de l’an dernier. On a répondu aujourd’hui, mais on doit continuer tout au long de la saison», a d’ailleurs réagi Thauvin. Quelques jours seulement après avoir réclamé le droit de rêver à un retour en sélection, l’ancien chouchou du Vélodrome a donc répondu sur le terrain avec une performance qui ne pouvait pas passer inaperçue. Le nouveau sélectionneur a désormais vu de ses propres yeux le capitaine du RC Lens briller dans une soirée de prestige. À Thauvin de continuer sur cette lancée pour transformer ce clin d’œil en véritable candidature.