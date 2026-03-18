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Ligue des Champions

FC Barcelone - Newcastle : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lamine Yamal avec Raphinha, au Barça @Maxppp
Barcelone 7-2 Newcastle

Ce mercredi, c’est la fin des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un choc intéressant entre le FC Barcelone et Newcastle. À domicile, les Blaugranas s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin et Joao Cancelo. Marc Bernal et Pedri composent l’entrejeu avec Fermin Lopez un cran plus haut. En pointe, Robert Lewandowski est épaulé par Lamine Yamal et Raphinha dans les couloirs.

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De leur côté, les Magpies s’articulent dans un 4-3-3 avec Aaron Ramsdale dans les cages derrière Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn et Lewis Hall. Le milieu de terrain est assuré par Sandro Tonali avec Jacob Ramsey et Joelinton. Devant, Anthony Gordon est soutenu par Harvey Barnes et Anthony Elanga.

Les compositions

FC Barcelone :

Barcelone

4-2-3-1
Officielle

Newcastle :

Newcastle

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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