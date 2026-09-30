Portugal : Cristiano Ronaldo sort du silence après son départ de la sélection !

C’est décidément la journée critique entre le Portugal et Cristiano Ronaldo. Appelé par Jorge Jesus pour ce rassemblement malgré des doutes sur sa présence après la Coupe du Monde 2026, l’attaquant portugais avait joué le premier match contre le Pays de Galles jeudi dernier (1-0) avant d’être laissé sur le banc contre la Norvège (2-1) dans un souci de rotation. Jorge Jesus avait préféré Gonçalo Ramos mais envisageait de faire rentrer Cristiano Ronaldo avant de se rétracter suite au déroulé de la rencontre.

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«Pendant le match, je me suis dit que j’aurais peut-être besoin de lui et qu’il allait s’échauffer. Et puis je ne l’ai pas fait entrer. N’importe quel joueur n’est pas content quand il s’échauffe pendant 20 ou 30 minutes, et qu’ensuite il n’entre pas en jeu. Personne n’est content. Encore moins Cris’», a notamment confié Jorge Jesus à ce sujet. Le coach portugais a confirmé qu’il voulait mettre en place une rotation pour gérer la fatigue de son groupe et a annoncé que Gonçalo Ramos débutera contre le Danemark ce jeudi : «avec 4 matchs en 11 jours, soit pratiquement un tous les trois jours, il faut faire tourner les joueurs qui semblent plus fatigués que les autres. Demain, je ferai de même. 3 ou 4 joueurs vont à nouveau entrer en jeu. (…) Aujourd’hui, je vais m’entraîner. Si tout se passe comme prévu, c’est Gonçalo qui jouera.»

Cristiano Ronaldo annonce son départ du rassemblement

Quittant le camp d’entraînement du Portugal suite à cela, Cristiano Ronaldo a laissé ses coéquipiers au stade du Parken à Copenhague et son jet privé a été affrété tout droit de Madrid pour qu’il puisse quitter le Danemark. Président de la fédération portugaise, Pedro Proença a tenté d’être un médiateur pour que Cristiano Ronaldo reste avec le groupe, mais cela n’a pas suffi. Sur ses réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a décidé de sortir du silence.

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«Après la conférence de presse de l’entraîneur de l’équipe nationale, et suite à une conversation avec le président de la Fédération Portugaise de Football, j’ai décidé de quitter le camp d’entraînement. En temps voulu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui m’ont motivé à quitter l’équipe nationale, à laquelle je me suis toujours consacré. C’est le moment de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception», a-t-il annoncé sur son compte instagram. Affaire à suivre…