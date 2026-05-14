CDM
Finale CdM 2026 : on connaît les artistes qui se produiront lors du show à la mi-temps
1 min.
@Maxppp
Le spectacle de la finale de la Coupe du Monde 2026 s’annonce grandiose ! Ce jeudi, la FIFA a dévoilé l’identité des artistes qui se produiront lors du show de la mi-temps en finale. Madonna, Shakira et le groupe BTS seront les têtes d’affiche du show prévu.
La suite après cette publicité
La finale se déroulera le 19 juillet au MetLife Stadium, à New York. Avec un format élargi à 48 sélections, qui promet d’être riche en émotions, la compétition internationale introduira ce spectacle inédit, dont la direction artistique a été confiée à Chris Martin, chanteur de Coldplay. Pour rappel, Shakira interprétera la chanson officielle du tournoi : « Dai Dai ».
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer