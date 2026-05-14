Finale CdM 2026 : on connaît les artistes qui se produiront lors du show à la mi-temps

Le spectacle de la finale de la Coupe du Monde 2026 s’annonce grandiose ! Ce jeudi, la FIFA a dévoilé l’identité des artistes qui se produiront lors du show de la mi-temps en finale. Madonna, Shakira et le groupe BTS seront les têtes d’affiche du show prévu.

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La finale se déroulera le 19 juillet au MetLife Stadium, à New York. Avec un format élargi à 48 sélections, qui promet d’être riche en émotions, la compétition internationale introduira ce spectacle inédit, dont la direction artistique a été confiée à Chris Martin, chanteur de Coldplay. Pour rappel, Shakira interprétera la chanson officielle du tournoi : « Dai Dai ».