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Coupe de France

Coupe de France : un bel hommage après le terrible attentat de Trappes

Par Valentin Feuillette
1 min.
Hommage à Trappes @Maxppp

Avant le coup d’envoi du 6e tour de la Coupe de France opposant l’Étoile Sportive de Trappes (R2) au Racing Club de France (N2), un hommage particulier a été rendu aux victimes de l’attaque terroriste et raciste survenue neuf jours plus tôt à Trappes et La Verrière. À l’initiative du club yvelinois, la mémoire de Pengo Bossio Wangi, tué lors de cette attaque, ainsi que celle des cinq personnes blessées, a été honorée. Un moment de recueillement chargé d’émotion dans une ville encore profondément marquée par ce drame.

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L’hommage de l’Étoile Sportive de Trappes aux victimes de l’attentat raciste de Trappes avant son match. 🖤🕊️

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Les joueurs ont fait leur entrée sur la pelouse accompagnés de trente jeunes licenciés, habillés aux couleurs du drapeau français. Une minute de silence a ensuite été observée, tandis que d’autres enfants déployaient un immense drapeau tricolore dans la tribune Nicolas Anelka. Les Trappistes portaient également un brassard noir en signe de deuil. Enfin, la Marseillaise a retenti dans le stade avant le coup d’envoi, en présence du maire de Trappes, Ali Rabeh.

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