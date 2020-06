PSG : Jérôme Rothen s'en prend à Leonardo

Le départ de Tanguy Kouassi au Bayern Munich est sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Loin d'être admiratif du travail réalisé par Leonardo, Jérôme Rothen a en travers de la gorge le départ à venir de la pépite parisienne. L'ancien joueur parisien a directement chargé le directeur sportif du PSG sur les ondes de RMC, remettant en cause son management. Première déconvenue, le dossier de la baisse des salaires.

« C’est réel, c’était sa mission et les joueurs n’ont pas accepté ce que Leonardo a demandé comme effort. Tout le monde a dit "Ah! Leonardo revient, les valeurs du club, l’institution"… de grandes phrases. Et bien il y a eu l’échec sur les négociations sur les salaires. Les joueurs font comme ils veulent et n’écoutent pas forcément Leonardo », dit-il avant d'argumenter sur le cas de Tanguy Kouassi. « Ensuite il y a Kouassi. Et bien s’il ne voulait pas signer, il fallait dire "Stop ! Tu ne joues pas". L’erreur elle est là », s'est-il exprimé. Deux échecs cuisants pour le directeur sportif du PSG.