Manchester City - Arsenal : les compositions officielles

Ce dimanche, place à la 33e journée de la Premier League 2025/2026 avec un sacré choc pour le titre entre Manchester City et Arsenal. À domicile, les Sky Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi et Nico O’Reilly. Le milieu de terrain est assuré par Rodri et Bernardo Silva. Devant, Erling Haaland est soutenu par Antoine Semenyo, Rayan Cherki et Jeremy Doku.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Gunners s’organisent dans un 4-2-3-1 avec David Raya qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães et Piero Hincapié en défense. Declan Rice et Martin Zubimendi composent l’entrejeu avec Martin Odegaard un cran plus haut. En pointe, Kai Havertz est accompagné par Noni Madueke et Eberechi Eze.

Les compositions

Manchester City :

Arsenal :