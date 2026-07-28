La Corogne : Pierre-Emerick Aubameyang explique son choix

Ce mardi, Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) a été présenté en tant que nouvelle recrue du Deportivo La Corogne. L’occasion pour le désormais ex-joueur de l’OM d’en dire plus sur son choix. « Quand le Deportivo m’a appelé, j’ai pensé qu’il fallait écouter ce qu’ils avaient à dire. Je connais le Deportivo depuis leur participation à la Ligue des Champions. Les voir en première division est important. Pouvoir aider cette équipe est très important pour moi. Lors de notre conversation, j’ai été convaincu et nous avons décidé d’y aller. Je suis toujours très enthousiaste et j’ai envie de faire plein de choses. Je souhaite continuer à jouer comme avant, au poste d’attaquant. Hidalgo veut que je mette mon expérience à profit. J’ai beaucoup apprécié notre conversation. C’était un échange très ouvert. Il a été direct. Il m’a expliqué ce qu’il attendait de moi et en quoi consistait ce rôle. J’aime cette pression. Je sais qu’on attend beaucoup de moi, mais je suis prêt. Je me prépare très bien. J’ai hâte de répondre à ces attentes.»

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Il a ajouté : « à mon arrivée, tout s’est très bien passé. J’ai été chaleureusement accueilli et je suis très reconnaissant de cet accueil. Je vois beaucoup de qualités ici, et cela me plaît. Le premier match s’est bien déroulé. Je pense que nous avons bien joué pendant une heure. Je vois de très bonnes choses. J’ai vraiment apprécié ce que j’ai vu de la part des gars. (…) Ici en Espagne, c’est une question de culture, avec une relance depuis la défense. En France, le football est plus physique et demande beaucoup d’efforts. En Allemagne, le jeu est plus ouvert, les attaquants peuvent vraiment s’exprimer, et c’est pourquoi il y a autant de buts. J’ai pu regarder la Coupe du Monde, et c’est aussi pour ça que l’Espagne a gagné. » Enfin, il a été questionné sur le nombre de buts qu’il veut marquer cette saison. «Je ne saurais dire. Je sais que la saison peut être bonne. Vu la différence entre le joueur que j’étais avant et celui que je suis devenu, je pense mieux comprendre le jeu et percevoir les écarts. Les buts viendront. Je ne connais pas le nombre exact, mais j’espère qu’il y en aura beaucoup. Je vais marquer des buts, faire de nombreuses passes décisives et gagner des matches. C’est avec cette ambition que je suis arrivé ici. Je tiens à remercier le Deportivo pour sa confiance. Ils ont vu mes matches de l’année dernière et ils ont constaté que je travaille toujours dur et que je donne le meilleur de moi-même. Le plus important, c’est la passion de jouer au football». Et elle est toujours intacte chez PEA, qui se lance dans une nouvelle aventure.