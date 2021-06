EdF : la folie N'Golo Kanté s'est emparée des Bleus

La suite après cette publicité

Il y a des joueurs qui font l'unanimité. Ils sont peu nombreux. N'Golo Kanté est l'un d'eux. Adoré sur et en dehors du terrain, le milieu de Chelsea apparaît toujours comme un indéboulonnable de l'entrejeu des Bleus. Récent vainqueur de la Ligue des champions avec les Blues, il avait été encensé par Paul Pogba, hier. Cet après-midi, c'est le duo Thomas Lemar-Adrien Rabiot qui a évoqué en des termes élogieux Kanté en conférence de presse.

Coéquipier au Stade Malherbe de Caen, de 2013 à 2015, Thomas Lemar connaît bien N'Golo Kanté. Et pour lui, les succès n'ont pas changé le personnage. «Il va m'en vouloir. J'ai dit que je ne parlerais pas de lui. N'Golo tout le monde le connait, c'est une très grand personne sur et en dehors du terrain, un très grand joueur, il n'a pas changé pour moi. C'est une personnalité que j'apprécie car je le connais depuis plus longtemps que les autres. Il n'a pas changé depuis nos débuts ensemble», a expliqué le milieu de terrain de l'Atlético.

Quelques instants plus tard, c'était au tour d'Adrien Rabiot, autre homme fort du milieu, de disserter sur l'ancien joueur de Leicester City. «C'est l'un des meilleurs à son poste très certainement de par ses prestations et le fait d'avoir remporté la Ligue des champions. Il apporte énormément, dans la récupération et dans l'abattage. Avec le ballon, il a énormément progressé, il est capable d'apporter le surnombre et monter balle au pied. Il a pris une autre envergure, quand il est là c'est beaucoup mieux.» On a tous rêvé un jour d'être évoqué en ces termes.