Liga : la Real Sociedad nouveau leader, pas de but entre Elche et Huesca

Poursuite de cette 5e journée de Liga avec un duel entre deux équipes qui pourraient bien la surprise, la Real Sociedad et Getafe. Et un autre opposant deux promus : Elche recevait Huesca. Dans ce qui ressemblait à une belle affiche entre Basques et Madrilènes, les locaux ont été les premiers à frapper grâce à un penalty de Mikel Oyarzabal (1-0, 27e). Et il y a ensuite eu peu d'animation au Reale Seguros Stadium.

Jusque dans les 10 dernières minutes où le but du break était réussi par Mikel Merino (2-0, 79e) puis avec un troisième but inscrit par Portu (3-1, 82e). Le club basé à San Sebastian prend la tête du championnat, ce dont aurait pu rêver son adversaire du soir. Dans l'autre rencontre, les deux promus Elche et Huesca qui se sont quittés sur un 0-0, se tiennent à l'écart de la zone rouge (14e et 15e).

Real Sociedad 3 - 0 Getafe : Oyarzabal (27e s.p.), Merino (79e), Portu (82e)

Elche 0 - 0 Huesca