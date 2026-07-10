Espagne-Belgique : les compositions probables

Qui affrontera l’Équipe de France en demi-finale de cette Coupe du Monde 2026 ? Après avoir dominé le Maroc jeudi soir (2-0), les Bleus connaîtront leur adversaire dans le dernier carré de la compétition, à l’issue du deuxième quart de finale de ce Mondial, qui opposera l’Espagne à la Belgique (21h), au SoFi Stadium de Los Angeles. Pour se hisser à ce stade de la compétition pour la première fois depuis l’édition 2010, la Roja a battu dans les dernières minutes le Portugal (0-1), grâce à un but de Mikel Merino. En face, les Belges ont facilement réussi à se débarrasser des États-Unis (1-4), éliminant ainsi le dernier pays hôte encore en lice dans cette Coupe du Monde 2026.

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Pour cette rencontre, Luis de la Fuente devrait partir sur son habituel 4-2-3-1. Titulaire indiscutable avec une cage inviolée depuis le début du Mondial, Unaï Simon sera dans les buts. Devant lui, un quatuor composé de Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella devrait être aligné. Aligné d’entrée lors des deux précédentes rencontres face à l’Uruguay et le Portugal, Pedro Porro devrait débuter cette fois-ci sur le banc.

Un changement côté Espagne, De Bruyne titulaire côté Belge

Le double pivot devrait être à nouveau composé de Rodri et Pedri, tandis qu’Oyarzabal sera épaulé par Dani Olmo en 10 ainsi que par Alex Baena et Lamine Yamal sur les côtés. En face, la Belgique de Rudi Garcia devrait se présenter en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts, épaulé par une défense composée de Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim de Cuyper. Au milieu du terrain, des changements par rapport à la formation qui s’est imposée face à la Team USA sont à prévoir, suite notamment à la terrible blessure au genou d’Amadou Onana.

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Nicolas Raskin et Youri Tielemans devraient être secondés par Kevin De Bruyne, resté sur le banc mardi. Enfin, le trio d’attaque qui avait fait tant de mal à l’équipe de Mauricio Pochettino sera à nouveau reconduit : Dodi Lukebakio à droite, Leandro Trossard à gauche et Charles De Ketelaere, double buteur en 1/8e de finale, dans l’axe. Malgré ses entrées décisives depuis le début de la phase à élimination directe, Romelu Lukaku devrait une nouvelle fois démarrer sur le banc.