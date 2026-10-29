Rennes : l’avis de Franck Haise sur les manifestations et les matchs décalés

Le Stade Rennais va être doublement impacté par les manifestations en France. Initialement programmé samedi à 17h15, le match de Ligue 1 à Nice est avancé à vendredi 19h00. Quant à la rencontre de Ligue Europa face à l’Olympiakos au Roazhon Park, elle se jouera le mercredi 4 novembre à 16h30, et non pas le jeudi 5 novembre à 18h45. En conférence de presse, Franck Haise n’en a pas fait cas, au contraire. L’entraîneur breton a dit comprendre la situation.

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«Si les décalages de match perturbent mon fonctionnement ? On ne va pas se plaindre pour un entraînement en moins, ou parce que le match a lieu l’après-midi. Si on regarde de façon plus générale pourquoi il y a ça, c’est qu’il y a des choses beaucoup plus graves que de modifier un match. Bien sûr que c’est embêtant d’abord pour nos supporters, et les supporters en général, mais comme l’autre option était de jouer à l’étranger, la réponse est assez rapide à trouver… C’est le contexte en France qu’est autrement plus important qu’un entraînement de moins, ou un match décalé ou avancé. C’est juste normal (que le foot passe au second plan). (…) Il y a des choses bien plus importantes, bien plus graves à résoudre, plutôt qu’un match de foot.»