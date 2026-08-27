Quelles sanctions pour l’OL, Fenerbahçe et Mattéo Guendouzi après la soirée de chaos ?

La soirée européenne entre l’OL et Fenerbahçe a pris une tournure pour le moins électrique après le coup de sifflet final. Provocations, gestes déplacés, échauffourées dans les couloirs du Groupama Stadium… les esprits se sont échauffés, avec Mattéo Guendouzi - qui s’est depuis expliqué - au centre des tensions. Si la qualification du club turc restera le fait sportif marquant de ce mercredi soir, ces incidents pourraient désormais avoir des conséquences disciplinaires pour le joueur, mais aussi pour les deux clubs.

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Guendouzi exposé, l’OL risque également gros

Dans cette optique, le milieu de terrain de Fenerbahçe est au cœur de la polémique. Déjà auteur d’un doigt d’honneur envers les supporters lyonnais avant le coup d’envoi, Guendouzi a ensuite célébré la qualification devant les tribunes en multipliant les provocations, avec notamment un geste associé au rappeur Jul et un « Allez l’OM ». L’UEFA pourrait donc ouvrir une procédure disciplinaire et sanctionner le Français de 27 ans pour comportement provocateur ou antisportif.

Une suspension de plusieurs rencontres européennes pourrait être envisagée même si la durée exacte dépendra des rapports officiels et de la qualification juridique des faits. Conséquence directe ? Guendouzi pourrait alors manquer le début de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Mais ce n’est pas tout. L’OL s’expose également à des sanctions pour les débordements impliquant des membres de son staff et pour les mouvements de supporters après la rencontre. Le geste d’Antonio Ferreira, entraîneur des gardiens de l’OL, qui s’est précipité vers Guendouzi dans le tunnel, devrait d’ailleurs être scruté de près par la commission de discipline.

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Fenerbahçe pas épargné ?

Après ces échauffourées, le club lyonnais - qui s’apprête à vivre une fin de mercato sous haute tension - pourrait également être exposé à une amende, à une fermeture partielle de tribunes ou à d’autres mesures disciplinaires si l’UEFA retient des manquements liés au comportement des supporters. A noter que la gravité des sanctions dépendra notamment des rapports des officiels et des images étudiées par l’instance européenne. Enfin la responsabilité de Fenerbahçe pourrait aussi être engagée.

Mercredi soir, plusieurs membres de la délégation turque ont participé à l’altercation après l’intervention du staff lyonnais, avec une véritable bagarre à proximité du tunnel. Bien que le club turc n’est pas à l’origine de la première confrontation, l’UEFA ne s’interdira pas de réprimander les comportements individuels des joueurs et membres du staff turc et, selon les circonstances, retenir une responsabilité collective du club. Si aucune sanction définitive n’a encore été annoncée, l’UEFA a quoi qu’il en soit suffisamment d’éléments pour ouvrir un dossier disciplinaire. Affaire à suivre…