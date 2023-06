Mercato : la sortie cash du père de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi est un homme courtisé. Officiellement libre à la fin de son contrat au PSG le 30 juin prochain, l’Argentin ne poursuivra pas l’aventure dans la capitale française comme l’a annoncé le club samedi. Il pourrait prendre la direction de Barcelone où les Blaugranas rêvent de son grand retour. Jouer en Arabie saoudite, à Al-Hilal, ou bien en Major League Soccer, à l’Inter Miami, sont deux autres possibilités.

Trois options sur la table pour Messi

Hier, El Chiringuito a annoncé que deux clubs européens avaient formulé des offres de dernière minute au clan Messi. Mais ils semblent partir de trop loin. Sauf retournement de situation, le champion du monde 2022 devrait évoluer au Barça, à Al-Hilal ou à l’Inter Miami. Et sa préférence va aux Culés. C’est ce que son père et agent, Jorge Messi, a déclaré hier à la presse ibérique. A Barcelone pour rencontrer le président Joan Laporta à son domicile, le père de l’Argentin a été cash.

«Messi veut revenir au Barça et j’aimerais qu’il revienne. C’est une possibilité. C’est une option et il aimerait ça. C’est proche. Le Barça est la priorité. On a confiance pour le retour de Lionel. Mais cela dépendra de lui. Vous saurez bientôt.» Des déclarations qui ont eu l’effet d’une bombe. Toutefois, les autres clubs intéressés n’ont pas dit leur dernier mot. Plus tard dans la journée, l’un des dirigeants de Miami a rencontré le père de Messi.

Le père de Messi lâche des informations

Ce mardi, L’Equipe explique qu’une délégation saoudienne est attendue à Paris pour rencontrer le clan Messi. Rien n’est donc encore fait. D’autant que Jorge Messi a fait de nouvelles déclarations lundi soir. Interrogé par Jijantes à la sortie d’un restaurant à Barcelone, il a lâché quelques informations intéressantes. Ses propos sont relayés par Sport. Il a tout d’abord confirmé que la décision de son fils «sera connue ce mardi ou mercredi.» C’est ce qu’annoncent les médias espagnols depuis des jours.

Puis il a ajouté que «c’est difficile» avant de préciser que l’échec de son retour ne serait pas lié à un problème économique mais plutôt à l’impossibilité pour le Barça de signer le joueur. Un come-back de l’Argentin ne tient donc qu’à la possibilité du FCB de pouvoir recruter des joueurs. C’est le seul obstacle à sa venue si on se fie aux déclarations de Jorge Messi. Hier, la presse espagnole a indiqué que le plan de viabilité du Barça avait été validé par La Liga. Les voyants semblent donc être au vert pour les Culés, qui doivent encore vendre des joueurs.