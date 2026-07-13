Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le médecin du Sénégal était… gynécologue

Par Valentin Feuillette
1 min.
Tielemans (Belgique) contre le Sénégal @Maxppp

Nouvelle révélation sur les coulisses du fiasco sénégalais lors de la Coupe du monde 2026. Lors de sa conférence de presse, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a surpris en révélant que le médecin titulaire des Lions ne possédait pas le profil attendu pour suivre une sélection nationale durant un Mondial. « Je l’ai découvert tardivement. Le Dr Fedior est gynécologue. Les joueurs n’étaient pas convaincus », a déclaré le dirigeant, alors que la fédération poursuit son vaste chantier de réorganisation après l’élimination face à la Belgique et le départ de Pape Thiaw.

La suite après cette publicité

Cette déclaration intervient dans un contexte particulièrement tendu autour de la sélection sénégalaise. Depuis la fin de la compétition, les révélations sur les dysfonctionnements internes se multiplient, qu’il s’agisse de l’organisation de la délégation, de la gestion du staff ou des conditions de préparation des Lions. Après avoir engagé une procédure de cessation de fonctions contre Pape Thiaw et son encadrement technique, la FSF entend désormais revoir en profondeur le fonctionnement de toutes ses sélections nationales.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Sénégal

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Sénégal Flag Sénégal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier