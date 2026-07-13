Coupe du Monde 2026 : le médecin du Sénégal était… gynécologue

Nouvelle révélation sur les coulisses du fiasco sénégalais lors de la Coupe du monde 2026. Lors de sa conférence de presse, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a surpris en révélant que le médecin titulaire des Lions ne possédait pas le profil attendu pour suivre une sélection nationale durant un Mondial. « Je l’ai découvert tardivement. Le Dr Fedior est gynécologue. Les joueurs n’étaient pas convaincus », a déclaré le dirigeant, alors que la fédération poursuit son vaste chantier de réorganisation après l’élimination face à la Belgique et le départ de Pape Thiaw.

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Cette déclaration intervient dans un contexte particulièrement tendu autour de la sélection sénégalaise. Depuis la fin de la compétition, les révélations sur les dysfonctionnements internes se multiplient, qu’il s’agisse de l’organisation de la délégation, de la gestion du staff ou des conditions de préparation des Lions. Après avoir engagé une procédure de cessation de fonctions contre Pape Thiaw et son encadrement technique, la FSF entend désormais revoir en profondeur le fonctionnement de toutes ses sélections nationales.