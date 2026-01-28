Le FC Nantes fonce sur Mohamed Kaba

Les Canaris sont tout proches de recruter un nouvel élément. En effet, d’après les récentes informations de Sky Italia, Mohamed Kaba (24 ans) devrait s’engager avec le FC Nantes. Le club de Ligue 1 est parvenu à un accord avec sa formation actuelle, Lecce, pour le transfert du milieu de terrain sous forme de prêt payant assorti d’une option d’achat de 4M€. Courtisé depuis plusieurs jours par la direction nantaise, le joueur figurait parmi les priorités du club, jusqu’à aboutir à un terrain d’entente entre les deux formations il y a quelques heures.

La suite après cette publicité

Pour rappel, le joueur de Serie A a pris part à 17 matchs avec Lecce cette saison, n’inscrivant qu’un seul but en Coupe d’Italie. Son club, dans une zone rouge alarmante en championnat (17e), va donc probablement le laisser rejoindre la France durant cette fenêtre hivernale, alors que son contrat courrait jusqu’en juin 2027.