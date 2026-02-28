Ligue 1 : le Stade Rennais de Franck Haise enchaîne contre Toulouse et met la pression sur l’OM

Le Roazhon Park retrouvait son effervescence, ce samedi après-midi, pour cette 24e journée de Ligue 1. Sixième avec 37 points, le Stade Rennais de Franck Haise, privé de Jacquet, Frankowski et Kamara, voulait confirmer sa dynamique après deux succès convaincants. En face, un Toulouse dixième (31 pts) en quête de relance après deux défaites et un nul. Pour cette affiche, Haise alignait un 4-3-3 offensif avec Samba dans le but, une défense Merlin–Brassier–Rouault–Nagida, un milieu Rongier–Camara–Szymański et le trio Nordin–Lepaul–Al-Tamari devant. Carles Martínez optait pour un 3-4-2-1 articulé autour de Restes, protégé par McKenzie, Cresswell et Sidibé. Stéphanie Frappart donnait le coup d’envoi d’une rencontre que Rennes abordait tambour battant.

D’entrée, les Bretons confisquaient le ballon et imposaient un pressing étouffant. Al-Tamari et Nordin animaient les ailes, pendant que Rongier dictait le tempo. Merlin faisait frissonner le stade sur coup franc (22e), obligeant Restes à une parade soignée. Après plusieurs alertes, la délivrance intervenait à la 27e minute avec Al-Tamari qui centrait pour Merlin. L’ancien Marseillais prolongeait au second poteau et Nordin s’élevait au-dessus de Cresswell pour marquer de la tête, inscrivant son premier but de la saison en Ligue 1 (27e, 1-0). Rennes continuait d’appuyer, Camara manquant le break d’un lob trop croisé (39e), tandis que Szymański et Al-Tamari multipliaient les centres dangereux. À la pause, les Rouge et Noir dominaient outrageusement (74 % de possession) mais ne comptaient qu’un but d’avance.

Un 2e succès pour Franck Haise

Au retour des vestiaires, Toulouse réagissait avec l’entrée d’Emersonn. Plus tranchants, les Violets se procuraient des situations. Emersonn filait dans le dos de Rouault mais croisait trop sa frappe (47e), Gboho manquait le cadre après une erreur de Nagida (56e). Samba devait ensuite s’employer sur une lourde tentative d’Emersonn (57e), rappelant que Rennes restait sous la menace. Les Bretons tentaient de reprendre la maîtrise par le jeu et les coups de pied arrêtés. Szymański enchaînait les corners, Al-Tamari provoquait côté droit, tandis que Vossah était averti pour avoir retenu Camara (62e). Le rythme baissait légèrement, Rennes ne dominant plus la possession qu’à 65 %, et l’inquiétude gagnait les tribunes. Dans le dernier quart d’heure, Rennes poussait pour se mettre à l’abri sans réussir à concrétiser. Les centres s’accumulaient, la défense toulousaine pliait, mais ne rompait plus, à l’image d’Emersonn contrant une frappe d’Al-Tamari (65e). Dans les dix dernières minutes, le Roazhon Park retenait son souffle. Toulouse jetait ses dernières forces dans la bataille (88e), multipliant les centres et les ballons longs vers la surface rennaise, mais la défense bretonne tenait bon.

Sur un centre tendu de Sidibé, Brassier déviait de la tête en corner (84e), avant que le coup de pied arrêté ne donne finalement rien, malgré une légère frayeur mal perçue par l’arbitre. Rennes tentait de se donner de l’air : Blas faisait parler sa qualité de percussion côté droit et servait Lepaul, dont la reprise s’envolait au-dessus (80e). Haise injectait ensuite du sang frais avec l’entrée d’Embolo à la place de Lepaul (81e), pendant que Toulouse lançait Russell-Rowe pour forcer la décision. Malgré la pression et une série négative qui s’allongeait pour le TFC, les Violets ne parvenaient pas à faire sauter le verrou rennais, laissant les Rouge et Noir sécuriser un succès précieux. Malgré quelques frayeurs et une fin de match tendue, les hommes de Franck Haise tenaient bon jusqu’au coup de sifflet final. Ce court succès (1-0), acquis grâce à Nordin, permettait aux Rennais de confirmer leur renouveau et de rester au contact du haut de tableau, tandis que Toulouse enchaînait une nouvelle contre-performance frustrante malgré un second acte plus ambitieux. Au classement, Rennes met la pression sur l’OM en possédant le même nombre de points.