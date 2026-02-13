L’Espagne est dingue du nouveau Antoine Griezmann

Et si Ademola Lookman était la meilleure chose qui puisse arriver à Antoine Griezmann ? Depuis la signature du Nigérian à l’Atlético de Madrid cet hiver, l’équation frise la perfection. Les deux joueurs sont comme connectés et confirment le dicton selon lequel les grands joueurs se comprennent souvent d’un regard. Le carton face au Betis (0-5), en Coupe, il y a huit jours, avait été annonciateur.

Ce soir-là, Lookman avait été passeur décisif pour un Griezmann au carrefour de toutes les influences. Cette relation technique entre les deux joueurs s’est confirmée hier lors de la gifle infligée au Barça en Coupe du Roi (4-0). Les deux hommes se sont continuellement trouvés et ont porté leur signature sur le succès des Colchoneros. Griezmann avait fait le break d’un plat du pied délicieux au quart d’heure de jeu, tandis que Lookman a été buteur (33e), puis passeur pour Julian Alvarez (45+2e). En Espagne, on se réjouit de revoir le Français à ce niveau-là.

«Le génie était Griezmann, pas Yamal»

«Un régal pour les yeux. Il a encore de belles années devant lui et brille lors des grands matchs. Malgré son âge, il vaut toujours le détour. Une intelligence footballistique hors pair. Il accélère le jeu, trouve le côté faible, sait quand faire la passe pour créer des espaces et décroche pour prêter main-forte. Superbe finition sur le deuxième but. Chaque ballon qui arrive sur son côté gauche est transformé en une action magistrale. Il a offert une véritable leçon de football», écrit AS au sujet de son match face au Barça.

«Le génie était Griezmann, pas Yamal. Antoine Griezmann a été tout simplement exceptionnel. La prestation du numéro 7 était époustouflante. Il a marqué, délivré des caviars, initié plusieurs actions grâce à sa qualité, et même pressé comme on ne l’avait pas vu depuis des années. Alors que la victoire semblait promise à Lamine, 18 ans, c’est Griezmann qui, malgré ses 16 ans de plus, a montré qu’il avait de nombreux grands matchs à disputer.» Diego Simeone, qui l’avait aligné dans un poste de milieu offensif, a ajouté : «Antoine est… un joueur historique, une légende de l’Atlético de Madrid. Personne ne pourra jamais lui enlever cette place si prestigieuse. J’espère, en tant qu’entraîneur, pouvoir lui rendre tout l’enthousiasme qu’il insuffle . Nous avons discuté avant le match de ce qu’il devait faire, et il a été exceptionnel.» Cela tombe bien, les échéances importantes arrivent pour l’Atlético.