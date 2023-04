Barça : Sergio Busquets certain du retour de Lionel Messi cet été

La suite après cette publicité

Précis mais pas pressé. Sergio Busquets n’a toujours pas tranché pour son avenir alors que son contrat expirera en juin prochain. Ce samedi, Mundo Deportivo assure que l’avenir de l’Espagnol sera pourtant étroitement lié à celui de Lionel Messi. Très proche de la Pulga lors de leurs années barcelonaises, Busquets serait même convaincu du retour de son alter ego cet été selon la publication catalane.

Si plusieurs opportunités en MLS et en Arabie Saoudite se sont déjà présentées aux deux amis, le capitaine blaugrana serait disposé à poursuivre en Catalogne et à renoncer à une partie de son salaire actuel. Le projet commun des deux joueurs serait ainsi de se retrouver au Barça et de potentiellement relever un nouveau défi à l’avenir, soit aux États-Unis, soit en Arabie Saoudite, mais toujours en synergie. Les dossiers avancent doucement, mais sereinement.

